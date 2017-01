Boek van de week: Dierenwereld

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Zo mooi zijn dieren – Nicola Davies

Aalsmeer – IJsberen spelen in de sneeuw, tijgers jagen in het oerwoud, vuurvliegjes twinkelen in de avondlucht en nachtegalen zingen in het hart van het bos – overal zijn dieren. De gedichten in deze prachtige verzameling zijn schitterend geïllustreerd en staan vol bijzondere feitjes over dieren van iedere kleur, vorm en grootte – van gigantische blauwe vinvissen tot varkensneusvleermuisjes zo klein als een toffee.

Met woorden van kinderboekenschrijfster Nicola Davies en prenten van een van de beste illustratoren van de wereld, Petr Horácek, viert dit boek de dierenwereld in al zijn duizelingwekkende verscheidenheid en grootsheid.

106 pagina’s, 19,95 euro. Uitgeverij Lemniscaat