Boek van de week: De Muze

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

De muze – Jessie Burton

Aalsmeer – Vier vrouwen die met elkaar verbonden zijn door een alles verstikkend geheim. Daarover gaat ‘De muze’, de nieuwe roman van Jessie Burton. Zij schreef eerder ‘Het huis aan de Gouden Bocht’, de wereldwijde bestseller over een poppenhuis in zeventiende-eeuws Amsterdam.

Voor ‘De muze’ liet Burton zich inspireren door een schilderij van Goya dat in het Prado te Madrid hangt.

Het verhaal speelt zich af in het chaotische Spanje van de jaren dertig en het zinderende Londen van de jaren zestig, rond vier hoofdpersonen. Het is een verleidelijke, spannende roman over ambitie en identiteit, over liefde en obsessie, authenticiteit en bedrog. Dit is een verhaal dat in je gedachten blijft, lang nadat je de laatste bladzijde hebt gelezen.

Geschikt voor lezers van Carlos Ruiz Zafóns ‘Schaduw van de wind’.

384 pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff