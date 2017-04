Boek van de week: De laatste donkere dagen

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

De laatste donkere dagen – Graham Moore

Aalsmeer – Het Boek van de Week is dit keer een meeslepende historische thriller over elektriciteit. Dat klinkt misschien als een vreemde combinatie, maar niets is minder waar. ‘De laatste donkere dagen’ concentreert zich op de tijd van Thomas Edison en zijn rivaal George Westinghouse, de tijd waarin de gloeilamp werd uitgevonden. Edison claimt het patent op de gloeilamp en elektriciteit en klaagt zijn rivaal Westinghouse aan voor het onvoorstelbare bedrag van 1 miljard dollar. Westinghouse kiest een verrassende advocaat: de onervaren, 26-jarige Paul Cravath. Een duivels juridisch gevecht volgt, vol spionage, moord en misleiding. Niets is te veel voor Edisons hunkering naar succes, en Pauls opdracht lijkt onmogelijk als hij verwikkeld raakt in een titanenstrijd.

Uitstekend geschreven en nieuwsgierig makend: dit boek is zeker een aanrader voor lezers die houden van een spannend boek in een historische context. Dat voor het geromantiseerde verhaal vrijelijk gebruik is gemaakt van waargebeurde feiten, maakt het boek er alleen maar interessanter op. Auteur Graham Moore (1981) is de Oscar-winnende scenarioschrijver van ‘The Imitation Game’.

430 Pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff