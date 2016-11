Boek van de week: De greppel

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

De greppel – Herman Koch

Aalsmeer – ‘De greppel’ is de nieuwe roman van Herman Koch, auteur van het Boekenweekgeschenk 2017 en natuurlijk bekend van zijn bestseller ‘Het diner’. ‘De greppel’ gaat over macht, jaloezie en is geestig en verontrustend: een onmiskenbare Herman Koch.

Robert Walter, geliefd burgemeester van Amsterdam, vermoedt dat zijn vrouw vreemdgaat met een van zijn wethouders. En nog wel met die oerdegelijke wethouder die zich inzet voor het milieu. Niet veel later beweert een journaliste dat de burgemeester betrokken is geweest bij het toetakelen van een agent tijdens een Vietnam-betoging. Dan staat opeens zijn vierennegentigjarige vader op de stoep: hij en zijn vrouw willen samen euthanasie plegen. ‘De greppel’ laat zien hoe een ogenschijnlijk stabiele man in korte tijd steeds verder verstrikt dreigt te raken in zijn eigen angsten en vermoedens. Of ziet Robert Walter de dingen juist voor het eerst echt helder?

Herman Koch (1953) was bekend als televisiemaker (Jiskefet) en is inmiddels beroemd als schrijver. Zijn roman ‘Het diner’ werd verkocht aan achtenveertig landen en stond wekenlang op de bestsellerlijst van The New York Times. De Amerikaanse verfilming, The Dinner, gaat in 2017 in première.

320 pagina’s, 21,99 euro. Uitgeverij Ambo/Anthos