Boek van de week: De Da Vinci Code

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

De Da Vinci Code (jongereneditie) – Dan Brown

Aalsmeer – De Da Vinci Code van Dan Brown is een van de succesvolste thriller aller tijden. Waarom dit boek dan nu, zoveel jaar na verschijning, als Boek van de Week verkiezen? Daar is een goede reden voor. Van De Da Vinci Code is namelijk een speciale jongereneditie gemaakt, voor lezers van 13 jaar en ouder. Dan Brown heeft de tekst bewerkt en ingekort en zo toegankelijk gemaakt voor een jong publiek. Het is uitgegeven in een mooie gebonden editie die ook nog eens een vriendelijke prijs heeft.

De Da Vinci Code is het razend spannende boek met professor Robert Langdon in de hoofdrol. Een verhaal vol verrassende feiten over kunst, religie en wetenschap. Tijdens een werkbezoek aan Parijs krijgt Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek, ’s avonds laat te horen dat in het Louvre de conservator bruut is vermoord. Naast het lijk heeft de politie merkwaardige codes gevonden.

Samen met de Franse cryptologe Sophie Neveu begint Langdon een speurtocht naar de reden van de moord. Als ze de bizarre raadsels beginnen te doorgronden, raken ze via de werken van Leonardo Da Vinci op het spoor van een eeuwenoud mysterie en een verbijsterend geheim dat dreigt verloren te gaan…

336 pagina’s, 14,99 euro. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff