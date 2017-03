Boek van de week: Boekenweek!

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Boekenweek!

Aalsmeer – Dit weekend is hét jaarlijkse hoogtepunt voor lezers begonnen: de Boekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Verboden vruchten’. Connie Palmen schreef het Boekenweekessay ‘De zonde van de vrouw’ dat voor € 3,50 te verkrijgen is.

Herman Koch is de auteur van het Boekenweekgeschenk ‘Makkelijk leven’. Bij besteding van € 12,50 aan Nederlandstalige boeken krijgt u het geschenk er gratis bij. Op de laatste dag van de Boekenweek, zondag 2 april, kunt u met het Boekenweekgeschenk gratis met de trein reizen in heel Nederland.

In ‘Makkelijk leven’ laat Herman Koch zien hoe een man, die met zijn levensinzichten succesvol is, opeens alle zeilen bij moet zetten om de problemen in zijn eigen leven het hoofd te bieden. Tom Sanders is een gevierd schrijver van zelfhulpboeken en hij leidt een gelukkig leven met Julia en twee volwassen zonen, van wie de jongste, Stefan, zijn oogappel is. Tijdens een verjaardagsfeestje voor Julia staat hun schoondochter Hanna – op wie Tom en Julia niet dol zijn – opeens voor de deur.

Snikkend vertelt ze dat ze door Stefan is geslagen en dat dat niet de eerste keer is. Moet Tom zijn lievelingszoon Stefan aanspreken op zijn gedrag? Of loont het misschien meer om de adviezen uit zijn zelfhulpboeken in praktijk te brengen, zoals zijn bekende richtlijn ‘Probeer problemen niet altijd op te lossen door eraan te denken; vaak worden ze eerder opgelost door er niet aan te denken’?

De Boekenweek duurt nog tot en met 2 april.