Boek van de week: Armstrong

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Armstrong – Torben Kuhlmann

Aalsmeer – Woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek. Daarom is het Boek van de Week een prachtig nieuw kinderboek, een van de mooiste die dit jaar is verschenen.

Amerika, 1954. Een kleine muis ontdekt door zijn telescoop dat de maan een bol van steen is, en geen gatenkaas zoals hij en de andere muizen lang hebben gedacht. Als hij hoort dat er ooit al een muis heeft gevlogen, neemt hij een besluit: “Ik word de eerste muis op de maan!” Vanaf hier ontrolt zich een spannend verhaal, waarin de muis uiteindelijk voet zet op de maan. Later zou Neil Armstrong de eerste mens op de maan worden.

Minstens zo mooi als het verhaal zijn de tekeningen. Torben Kuhlmann maakte eerder al ‘Lindbergh’ in dezelfde stijl. Zijn sepia tekeningen zijn ware kunstwerken en een lust voor het oog van jong en oud. De bijzondere invalshoeken en details maken dit prentenboek compleet. Achterin is een korte geschiedenis van de ruimtevaart opgenomen.Voorlezen vanaf circa 6 jaar, zelf lezen vanaf circa 8 jaar.

128 pagina’s, 19,95 euro. Uitgeverij De Vier Windstreken