Boek van de week: Als we elkaar terugzien

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Als we elkaar terugzien – Kristin Harmel

Aalsmeer – Een geheim uit de Tweede Wereldoorlog zet Emily aan tot een speurtocht naar de waarheid over haar familie. ‘Als we elkaar terugzien’ is een meeslepende familiegeschiedenis, voor de vele lezers van boeken als ‘De bakkersdochter’, ‘Het familieportret’ en ‘De nachtegaal’.

Columniste Emily denkt dat ze alles kwijt is: haar baan, haar familie en haar grote jeugdliefde. Dan ontvangt ze van een geheime afzender een prachtig, mysterieus schilderij: een portret van een vrouw, die ze direct herkent als een jonge versie van haar onlangs overleden grootmoeder. Er staat geen afzender bij, alleen een handgeschreven briefje met de boodschap: Hij is altijd van haar blijven houden.

Emily besluit op onderzoek uit te gaan. Wie heeft haar het schilderij gestuurd? Wie heeft het gemaakt? En kende de schilder haar oma?

Ze komt op het spoor van dramatische gebeurtenissen in oorlogskampen waar Duitse krijgsgevangenen werkten voor Amerikaanse boeren, en soms verliefd werden op Amerikaanse vrouwen. Door wat ze ontdekt komen ook Emily’s eigen levensverhaal, de relatie met haar vader en hun pijnlijke geschiedenis in een ander licht te staan. Zal ze eindelijk de kracht vinden om de confrontatie met het verleden aan te gaan?

384 Pagina’s, 15 euro. Uitgeverij Boekerij