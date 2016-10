Boek van de week: Adam Sharp

Boek van de Week

Getipt door Boekhuis Aalsmeer

Het beste van Adam Sharp – Graeme Simsion

Aalsmeer – De Australiër Graeme Simsion schreef enkele jaren geleden Het Rosie Project, een buitengewoon charmant en origineel verhaal over een autistische universiteitsdocent op zoek naar een vrouw. Velen genoten van dat boek en van de opvolger Het Rosie Effect.

In zijn nieuwe roman gooit Simsion het over een andere boeg. De aangenaam lichtvoetige stijl is gebleven, maar het verhaal zelf lijkt in niets op de eerdere boeken. Toch is dit boek opnieuw zeer de moeite waard. Het beste van Adam Sharp is een prachtig verhaal over liefde en loyaliteit, waarin muziek een belangrijke rol speelt.

Na twintig jaar krijgt veertiger Adam Sharp, getrouwd en tevreden, uit het niets een bericht van zijn Eerste Echte Liefde. Samen hadden ze een fantastische tijd – hij speelde piano in een bar, zij zong – tot Adams tijd in Australië erop zat en hij terugkeerde naar Engeland. Overvallen door nostalgie en vragen – wat als hij wél had gekozen voor haar? – beantwoordt Adam het bericht. Is er een tweede leven voor zijn eerste liefde?

304 pagina’s, 18,99 euro. Uitgeverij Luitingh-Sijthoff