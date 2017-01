Boek van de week: Aanzien van 2016

Boek van de Week

Het aanzien van 2016 – Han van Bree

Aalsmeer – In Het aanzien van 2016 geeft Han van Bree het overzicht van twaalf maanden wereldnieuws op zijn veel geprezen en bekende manier: direct, verhelderend en met de nodige humor. Het resultaat is een kleurrijk en onvergetelijk tijdsbeeld van 2016.

Het was een jaar vol hartverscheurend en aangrijpend nieuws, zoals de aanslagen in Nice, Brussel en Berlijn, de strijd tegen IS, de voortzetting van de oorlog in Syrië en de aanhoudende vluchtelingenproblematiek. En om nog een paar voorbeelden te noemen: Donald Trump werd gekozen tot president, de Britten stemden voor Brexit, Max Verstappen won een Grand Prix, Prince, David Bowie, Leonard Cohen, George Michael, Cruijff en Castro kwamen te overlijden, Jos van Rey en Geert Wilders werden veroordeeld en Pokémon Go werd een wereldwijde rage.

Dit en nog veel meer treft u in Het aanzien van 2016. Een jaar in vogelvlucht, om te herinneren en te overdenken.

192 pagina’s, 19,99 euro. Uitgeverij Spectrum