Streek – De Stelling van Amsterdam stond in 2016 twintig jaar op de Unesco Wereld Erfgoedlijst. Ter gelegenheid hiervan is het boek Leven op de Stelling verschenen van Agnes de Boer. De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange verdedigingslinie rond de hoofdstad. Vanuit de forten is nooit gevochten, maar de stelling had zeker een afschrikkende werking. Nederlandse soldaten lagen er paraat tijdens de Eerste Wereldoorlog en waren er gemobiliseerd in 1939. Tijdens de Tweede Wereldoorlog visten Duitse soldaten met handgranaten in de fortgrachten. Na de oorlog werden in sommige forten politieke delinquenten opgesloten. Tegenwoordig hebben of krijgen veel forten een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld als kunstfort, kaasfort of museum. In het boek vertellen mensen hun persoonlijke verhaal over het leven op de Stelling van Amsterdam. Onder andere de forten Kudelstaart en Aalsmeer komen aan bod.