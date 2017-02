Boek Aalsmeerse ‘Zo doe je dat’

Aalsmeer – “Als meer dan een miljoen mensen een boek wil schrijven over zijn of haar leven, is het hoog tijd dat er een boek komt dat vertelt hoe je structuur in je verhaal brengt”, zegt Brenda van Es, schrijfster van het boek ‘Zo doe je dat, je levensverhaal schrijven’. Het potentieel aan schrijvers van levensverhalen in Nederland en België is groot. Programma’s als Verborgen Verleden en de populaire tijdschriften ZIN en Schrijven Magazine dragen daar zeker aan bij. Steeds meer mensen willen een boek over hun leven schrijven. Sommige om te publiceren, sommige schrijven het voor de generaties na hen en weer andere voor zichzelf. Voor al die mensen schreef de Aalsmeerse Brenda van Es haar boek.

Waar begin je?

Soms zien mensen door de bomen het bos niet meer waardoor ze niet weten waar ze moeten beginnen. ‘Steeds meer mensen hebben de wens om over hun leven te schrijven, of dat nu voor de kinderen is of voor een groter publiek, dat maakt in feite geen verschil. De voornaamste vragen liggen rond de structuur van hun verhaal. Waar begin je, welk tijdsbestek beslaat het verhaal, hoe zorg je voor een goede verhaallijn? Juist die mensen geef ik met dit boek een handvat zodat ze weten waar hun verhaal zich laten vinden en hoe ze kunnen beginnen. Bijkomend voordeel is dat je schrijfplezier houdt waardoor zo’n boek ook daadwerkelijk het licht ziet.”

En toen en toen

Brenda vervolgt: “Sinds 2013 woon ik een groot deel van het jaar in Spanje. Daar geef ik jaarlijks zo’n twaalf schrijfweken ‘Ik & Mijn levensverhaal’. Ik leer mensen stapsgewijs tot een structuur voor hun boek te komen. Hoe ze ervoor zorgen dat hun levensverhaal geen ‘en toen-en toen-en toen’-boek tjokvol stamboomfeiten wordt. Ze hebben een verhaal te schrijven, geen opsomming.” In boek geeft de schrijfster op een toegankelijke manier opdrachten om stapsgewijs tot een structuur te komen voor een boek. Verder staan er talloze schrijftips en bijbehorende voorbeelden in van bekende schrijvers en van cursisten die reeds een schrijfweek bij haar volgden. “Dat is leerzaam, want ik laat ook de valkuilen zien.” Meer informatie over het boek ‘Zo doe je dat, je levensverhaal schrijven’ is te verkrijgen bij Brenda van Es via of brenda@100jaarnavandaag.com