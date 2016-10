Blue Sunday: Ford Museum uitzwaaien

Hillegom – De laatste Modelauto & Automobilia Beurs in het Ford Museum wordt op zondag 6 november gehouden, samen met de Cars & Coffee. Omdat het museum een paar weken later definitief sluit, wordt er een groot Ford-feest van gemaakt. Verzamelaars van modelauto’s en liefhebbers van klassieke Fords zijn van harte welkom om op deze zondag het Ford Museum uit te zwaaien. Het trieste nieuws dat het Ford Museum in Hillegom op 1 december gaat sluiten, is onder liefhebbers ingeslagen als een bom. Ook de organisatie van de Modelauto & Automobilia Beurs is hierdoor diep getroffen. De modelauto-ruilbeurs en Cars & Coffee die op zondag 6 november op het programma staan, gaan natuurlijk gewoon door. Maar aan deze dag wordt het thema Blue Sunday gegeven, waarbij Blue verwijst naar de kleur blauw in het Ford-logo én de weemoed over het afscheid. De Modelauto & Automobilia Beurs wordt zoals steeds gehouden in de Lincolnzaal van het Ford Museum. Het is een ruilbeurs voor verzamelaars van modelauto’s, autofolders, autodocumentatie en verder alles wat met auto’s te maken heeft. Tijdens de beurs zijn er meer dan vijftig standhouders die oude en nieuwe spullen aanbieden. Veel van die standhouders zijn zelf verzamelaars. Deze keer proberen we om zoveel mogelijk modellen en documentatie over Ford op de tafels te krijgen.

Cars & Coffee

Op het buitenterrein voor de deur wordt de Cars & Coffee gehouden, het regionale trefpunt voor liefhebbers van old- en youngtimers. Op deze Blue Sunday nodigen we vooral eigenaren van klassieke Fords uit om langs te komen. Voor alle duidelijkheid: alle merken oldtimers en youngtimers van bouwjaar 1985 en ouder zijn van harte welkom. Maar iedereen die met een klassieke Ford komt, krijgt een ereplaatsje voor het museum. De Cars & Coffee wordt georganiseerd in samenwerking met Aalsmeer Roest Niet.

Korting

De Modelauto & Automobilia Beurs en de Cars & Coffee vinden plaats op zondag 6 november van 11.00 tot 16.00 uur. Wie met een oldtimer komt, krijgt gratis toegang voor twee personen tot de beurs en krijgt ook gereduceerd tarief (7,50 euro) op een kaartje voor het Ford Museum. Bezoekers van de Modelauto & Automobilia Beurs betalen 3 euro entree per persoon. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, mits onder begeleiding van een volwassene. Tijdens deze dag is natuurlijk het restaurant van het Ford Museum geopend.