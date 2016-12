Bloemenimport wordt eenvoudiger

Aalsmeer - Royal FloraHolland en de Douane Schiphol hebben een vereenvoudiging van de bloemenimport afgesproken. Royal FloraHolland heeft daartoe de zogeheten Authorised Economic Operator (AEO) vergunning verkregen. Daarmee kan onnodige vertraging in de aanvoerketen worden voorkomen en dat is goed voor de kwaliteit van de bloemen. Op woensdag 30 november is de vergunning officieel uitgereikt aan Marcel Claessen (COO Royal FloraHolland) bij de locatie Dock Services Aalsmeer door Roel Bakker (Manager Klantenteam Douane).

In de huidige importprocessen speelt Royal FloraHolland Dock Services een belangrijke rol bij het ontvangen en afleveren van bloemen. Bloemen kunnen pas worden afgeleverd bij de eindklant nadat deze vrijgegeven zijn door de douane. Douane Schiphol is dan ook een belangrijke partner in de aanvoerprocessen bij Royal FloraHolland. Door het voldoen aan de AEO-voorwaarden kunnen vertragingen in de controleprocessen geminimaliseerd worden en voldoet Royal FloraHolland aan de eisen van Europese Douane wetgeving, de Union Customs Code.

Marcel Claessen: “Royal FloraHolland versterkt haar functie in het internationaal zakendoen. Met deze vergunning kunnen we klanten nog beter van dienst zijn en dat is in lijn met onze strategie om aanvoerstromen beter te faciliteren. De kwaliteit van bloemen wordt zo gewaarborgd en het helpt de klanten van Royal FloraHolland ook in de planning en financiële administratie.”

Jeroen Vrolijk van Vrolijk bloemen (agent): “De samenwerking met de medewerkers van Dock Services is al jaren heel prettig. Ze denken mee en regelen het transport van mijn handel snel en efficiënt waardoor ik het werk goed kan plannen. Met de behaalde AEO-vergunning kunnen de producten indien nodig bij Dock Services gekeurd worden. De handel is sneller bij mij in de box en er is geen verlies van kwaliteit.’’