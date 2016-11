Bloemen voor alerte inwoner

Uithoorn – Op 4 november heeft een brand gewoed in een woning in Aan de Zoom. Een alerte voorbijganger zag rook uit het huis komen en heeft direct de bewoners gewaarschuwd. Ook 112 werd gealarmeerd waardoor de politie en de brandweer snel ter plaatse waren. De bewoonster en haar kind konden zich dankzij de alerte inwoner in veiligheid stellen en het vuur in de woning was snel onder controle. De schade is beperkt gebleven. Natuurlijk zijn de bewoners blij met de alerte voorbijganger, net als de politie en de brandweer. En daarom hebben zij Kees, want zo heet hij, afgelopen donderdag 24 november in het zonnetje gezet en beloond met een mooie bos bloemen. En terecht. Een hele goede actie!

Bron en foto: Politie Aalsmeer Uithoorn