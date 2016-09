Bloemen en planten kopen weer ‘in’

Aalsmeer – De Nederlandse bloemist heeft een goed eerste half jaar achter de rug. De omzet is gestegen met 5,4% ten opzichte van 2015. Daarnaast gingen ook de marge en de winst omhoog. Dit blijkt uit cijfers van Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), de brancheorganisatie met ruim 1300 aangesloten bloemisten in Nederland. Na een forse terugval in periode 2008-2012, is er voor het derde jaar op rij sprake van een omzetstijging. VBW ziet de toekomst rooskleurig tegemoet: “Bloemisten die actief ondernemen, heldere keuzes maken voor het segment dat zij willen bedienen en daar hun formule op afstemmen, hebben de mogelijkheid om door te groeien. Kansen zijn er volop. Deze liggen onder andere op het vlak van (groene) planten die weer helemaal ‘in’ zijn, het goed bedienen van de doelgroep 25-40 jaar en het hebben van een op de doelgroep afgestemde omni-channel-strategie”, aldus Marco Maasse directeur van de VBW.

Bloemen als lifestyle

Maasse: “We zien dat er wekelijks 2% meer bloemenkopers zijn dan een half jaar eerder. Hoewel het een klein percentage is profiteren de bloemisten daar duidelijk van. We zien ook dat de consument steeds meer snijbloemen en kamerplanten koopt in de hogere prijscategorieën. Daarnaast is het zo dat de bloemist steeds kritischer kijkt naar zijn kosten en daar meer en meer succesvol in is. Het netto bedrijfsresultaat is mede daardoor in de eerste helft van het jaar dan ook toegenomen van 9,6% in 2015 naar 10,8% in de eerste helft van 2016″ Hij vervolgt: “37% Van de consumenten tussen de 18 en 40 jaar koopt bloemen. Daar zit nog flink wat ruimte voor groei. Het is aan de bloemist om bloemen voor deze doelgroep neer te zetten als een lifestyle product, dat hip is en een zekere status bevestigt.”

Vooral voor jezelf

Hoewel bloemen veelal worden gezien als cadeauartikel, blijkt dat 41% van de boeketten (o.b.v. bestedingen) vooral voor de eigen vaas thuis worden gekocht en dat met name de vrijdag en de zaterdag de belangrijkste verkoopdagen zijn. De zondag als aankoopdag is sterk in opkomst, hetgeen past in het huidige tijdsbeeld.

Nice to know

52% van de aankopen van snijbloemen bij bloemisten gebeurt door mannen, 48% door vrouwen. Belangrijkste redenen om bloemen cadeau te geven:

Verjaardag (24%), Zomaar (23%), Bezoek (10%), Bedankje (9%).

Populairste monoboeketten eerste helft 2016: Roos (39%), Tulp (26%), Pioenroos (6%).