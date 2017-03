‘Bladeren’ in bakken met platen

Aalsmeer – Voor wie geen zin had in carnaval of na de optocht nog even verder wilde feesten, was er afgelopen zondag 26 februari de tweede editie van de Dance Classics show van Kees Markman en Marcel Wilkes. Deze keer was restaurant De Jonge Heertjes op het Raadhuisplein omgetoverd tot discopaleis met eigen platenzaak. Tijdens deze dansmiddagen wordt er alleen met vinyl gedraaid en bezoekers wordt de mogelijkheid gegeven om te gaan ‘bladeren’ in de vele platenbakken. Het roept altijd herinneringen op, zo ook weer afgelopen zondag. Een groot aantal vergeten nummers klonk in de zaal tot tevredenheid van de bezoekers. Er werd vrolijk meegezongen en dansjes ‘gewaagd’ op de dansvloer. De Vinyl Boys, want zo noemen Kees en Marcel zich, hebben zelf overigens ook het grootste plezier. Ze genieten eveneens van de bekende hits uit de jaren tachtig en negentig. Zoveel zelfs dat ze nog acht Dance Classics shows gepland hebben voor dit jaar. Op zondag 19 maart is de volgende. Dit keer in café Op de Hoek in Kudelstaart. Donderdag meer informatie in de krant.

Foto: www.kicksfotos.nl