Binnenkort bazaar in ‘t Kloosterhof

Aalsmeer - Al jaren is De stichting Vrienden van t Kloosterhof actief met het verzamelen van gelden om daarmee een aantal voorzieningen in het huis of activiteiten voor de bewoners te kunnen realiseren, waarvoor in de gewone budgetten geen ruimte is. Zo is jaren geleden een rolstoelfiets geschonken, een prachtig terras met meubilair en parasols is aangelegd, een jeu de boulesbaan gerealiseerd en een aantal gymtoestellen geplaatst. Vorig jaar zijn de bewoners mee uit eten genomen en afgelopen zomer was er al weer voor de vierde keer een zeer geslaagde barbecue. Ook tijdens de onlangs gehouden feestweek zijn er diverse activiteiten door ‘De Vrienden van’ betaald. Dit jaar is de opbrengst voor een geluidsinstallatie in de nieuwe zaal van Kloosterhof. Daar is (veel) geld voor nodig en daarom wordt ook dit jaar weer een bazaar georganiseerd en wel op zaterdag 22 oktober van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur. Er is van alles te doen. Natuurlijk zijn er weer oliebollen te koop (vanaf 12.00 uur), draait het Rad van Avontuur en is de handwerkgroep aanwezig met prachtige zelfvervaardigde artikelen. Ook kunnen bezoekers meedoen met diverse raadspelletjes waaronder de waarde van een boodschappenmand en kunt u uw geluk beproeven bij de enveloppenkraam en de muizenbak. Ook is er een goedgevulde kraam met tweedehands boeken aanwezig, Oudhollandse spelletjes en nog veel meer. Tevens worden er loten verkocht à 3 euro, (vier voor 10 euro) met prachtige prijzen, waaronder een hotelarrangement ter waarde van 250 euro, toegangskaarten voor de musical Soldaat van Oranje en een dinerbon van 100 euro. Reden genoeg om even langs te komen op 22 oktober in het Kloosterhof in de Clematisstraat 16.

Voor liefhebbers, ook noteren: Op zaterdag 12 november is de jaarlijkse bazaar van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer in de Zijdstraat 55. Open van 10.30 tot 17.00 uur.