Bingomiddag met de Zonnebloem

Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober heeft de Zonnebloem Aalsmeer weer een leuke middag verzorgd in het Parochiehuis. Ruim 80 deelnemers en zo’n 20 vrijwilligers (waaronder ook de vaste chauffeurs) hebben deelgenomen aan een bingomiddag, die geheel mogelijk werd gemaakt door de RIKI stichting. Onder de deelnemers waren een behoorlijk aantal fanatiekelingen, dit kwam mede door de leuke prijzen die waren uitgezocht door de activiteitencommissie. Met dank aan Paul werd iedereen voorzien van een drankje en hapje. Aan het einde van de middag ging een ieder moe maar voldaan met één of meerder prijzen naar huis. Teruggekeken kan worden op een geslaagde middag.

Marilyn Monroe

Op de Ouderendag zijn vrijwilligers van de Zonnebloem met twee deelnemers naar de Nieuwe kerk in Amsterdam geweest om de tentoonstelling 90 jaar Marilyn Monroe te bezoeken. Ook dit is mogelijk bij de Zonnebloem waar het draait om de wens van de gasten. Meer weten over de Zonnebloem en haar activiteiten? Aanmelden als gast of vrijwilliger kan via website of neem contact op met voorzitter Jos via 0625448638.