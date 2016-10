Bingo en wandelen in het donker in ‘t Bos

Amstelland - Kom op zondagmiddag 23 oktober om 12.00, 13.30 of 15.00 uur meespelen met Bosbingo. Wie het eerst een aantal verschillende planten en dieren vindt heeft gewonnen. Deze activiteit is voor kinderen van 4 tot 8 jaar en (groot)ouders en/of begeleiders. Kosten zijn 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur en de start is bij De Boswinkel.

Nacht van de Nacht

Ga mee met de boswachter op zaterdagavond 29 oktober door een donker en misschien wel stil Amsterdams Bos tijdens de ‘Nacht van de Nacht’. Is daar een bosuil te horen? Na afloop zitten bij de open haard met een warm drankje.Voor gezinnen start de boswandeling in het donker om 19.00 uur en voor niet-gezinnen is de aanvang 21.00 uur. Verzamelen in het beheerkantoor aan de grote parkeerplaats van de geitenboerderij aan de Nieuwe Meerlaan 3. De kosten zijn 5,50 per persoon.

Aanmelden voor beide activiteiten kan bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5 via 020-5456100 of via www.amsterdamsebos.nl. De Boswinkel is geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.