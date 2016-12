Bindingkoor geeft Kerstconcert

Aalsmeer – Zondagmiddag 11 december geeft Het Bindingkoor onder leiding van Henk Trommel haar jaarlijkse kerstconcert. Deze keer is het thema De Kerststal. In de keuze van de uit te voeren muziek is dat dus het leidmotief. Jozef, Maria, het kindeke Jezus, de ster, de engel en de herders worden in het programma bezongen.

Voorafgegaan door een proloog en besloten door een epiloog/finale passeren veel muziekgenres de revue. Het varieert van arrangementen van ‘volks–kerstliederen’ (traditionals) tot originele composities, van klassiek tot licht en van uitbundig tot intiem en klein, zoals onder andere de oudst bekende versie van ‘O kindeke klein’ – O Jesulein zart. Het bekende kerstlied ‘Er is een kindeke geboren’ wordt uitgevoerd in een bijzonder arrangement van Jetse Bremer. Er zijn liederen die door het dameskoor en door bassen en tenoren afzonderlijk worden gezongen. Ook enkele solisten uit het koor laten van zich horen.

Het Duo Omnia, met Judith Mos op klarinet en Henk Trommel op orgel/piano, zorgt voor instrumentale intermezzo’s met onder andere variaties op kerstliederen.

Het concert vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 55 en begint om 16.00 uur. De kerkzaal is open vanaf 15.30 uur. de toegangsprijs is 10 euro inclusief consumptie, kinderen betalen de helft van dit bedrag.