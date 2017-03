Bijzonder concert: Muziek aan de oever

Aalsmeer – De Westeinder Water Week (WWW) is een begrip in Aalsmeer. De editie van 2017 krijgt een heel bijzondere opening met het concert ‘Muziek aan de oever’ op donderdag 29 juni. De amateurkunst van Aalsmeer bundelt hiervoor de ‘muzikale krachten’. De Aalsmeerse verenigingen zullen met een projectkoor, orkest en solisten een spetterend muzikaal programma brengen vanaf Surfeiland Vrouwentroost. Het spektakel zal te volgen zijn vanaf het water en op het strand. De kwaliteit van uw (zit)plaats bepaalt u zelf. Het koor en orkest, onder leiding van Martin van de Brugge, zorgen voor de muziek. Zij nemen de luisteraars mee door een zeer afwisselend muzikaal landschap. Soms kunt u daar stil van genieten, bij andere nummers zal het bijna onmogelijk zijn om niet mee te zingen, klappen of dansen. Onder het ‘toeziend oog’ van de watertoren, ook zo’n begrip in Aalsmeer, wordt dit puur genieten. Noteer vast in de agenda: 29 juni om 20.00 uur bij het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg.

Westeinder Watervoice

Het projectkoor- en orkest staat ook open voor deelnemers die niet verbonden zijn aan een vereniging. Meezingen en spelen kan ook op projectbasis. De repetitiedata zijn 10, 23 en 27 juni. Aanmelden voor het koor of orkest kan door een email te sturen naar André Vulperhorst, coördinator amateurkunst: ajvulperhorst@cultuurpuntaalsmeer.nl. Voor enkele nummers is men ook nog op zoek naar zangsolisten. Ben jij de volgende Westeinder Watervoice? Neem dan ook contact op met André Vulperhorst.