Bijeenkomst CDA met Hanke Bruins Slot

Kudelstaart – In samenwerking met de CDA-afdelingen Uithoorn, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel en Diemen worden een aantal bijeenkomsten in de regio georganiseerd. De derde daarvan vindt aanstaande woensdag 8 maart plaats.

Hanke Bruins Slot, lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA en kandidaat voor de komende periode, komt spreken over de onderwerpen: sport, vrijwilligers, zorg, leefstijl en preventie. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd in de accommodatie van de Chr. Korfbalvereniging VZOD aan de Wim Kandreef 2 in Kudelstaart. De inloop is vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20.00 uur. Vergeet niet voor de gezelligheid een introducee mee te nemen.

Voor deze bijeenkomst worden naast de leden van de bovengenoemde CDA-afdelingen eveneens vertegenwoordigers van sportverenigingen en andere geïnteresseerden uitgenodigd. Wie belangstelling heeft voor dit onderwerp en misschien vragen daarover wil stellen aan Hanke Bruins Slot is van harte welkom.

Foto: De fractie van CDA Aalsmeer organiseert bijeenkomsten, maar gaat ook regelmatig op bedrijfsbezoek en ontvangt inwoners om mee te discussiëren. Op de foto de fractie met kinderburgemeester Sophie.