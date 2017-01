Bibliotheek zoekt kinderjury

Aalsmeer – Ook dit jaar staat de Amstellandse Kinderjury weer op de agenda. Ben jij tussen de 9 en 12 jaar en lees je boeken? En heb je een eigen mening over boeken? Doe dan mee aan de Amstellandse Kinderjury.

De bibliotheek heeft de leukste boeken uitgezocht om te lezen. De jurygroep komt drie keer bij elkaar in de periode van eind januari tot eind april. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de leden van de kinderjury speed-boek-daten. Ze krijgen tips hoe je het beste een boek kunt beoordelen en met elkaar wordt gepraat over de verhalen. De top drie stelt de kinderjury zelf samen. De Amstellandse Top 3 (van alle juryleden) wordt op 28 mei tijdens het eindfeest onthuld in de bibliotheek Westwijk. Er komt een bekende kinderboekenschrijver, misschien wel jouw lievelingsschrijver, die je het hemd van het lijf kunt vragen (en een handtekening). Wie dat is blijft nog even een verrassing.

De drie bijeenkomsten zijn zowel in de bibliotheek Stadsplein (24 januari, 7 maart en 18 april), Westwijk (28 januari, 18 maart en 22 april) als Aalsmeer (23 januari, 6 maart en 17 april). Tijdens de eerste bijeenkomst worden de titels van de te lezen boeken bekend gemaakt. De bibliotheek zorgt voor genoeg boeken, juryformulieren, limonade en iets lekkers! Kaartjes kosten 11,50 euro voor alle drie de bijeenkomsten inclusief het slotfeest. Inschrijven voor deelname aan de Kinderjury kan via de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of kom langs in een van de vestigingen. In Aalsmeer in de Marktstraat. Let op: inschrijven kan tot 23 januari.