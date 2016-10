Bibliotheek van nu naar 2025

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag 25 oktober de nieuwe bibliotheekvisie vastgesteld. De visie is tot stand gekomen onder gemeentelijke regie, maar er is nauw samengewerkt met de Bibliotheek Amstelland. Het resultaat is een gezamenlijk gedragen gemeentelijke visie waarbij ook de kennis en expertise van de bibliotheek ten volle is benut. In de nieuwe visie worden keuzes gemaakt, passend bij de ontwikkelingen in de bibliotheeksector en de lokale context van Aalsmeer.

In Aalsmeer is de bibliotheek gehuisvest in het aanverwante gebouw van De Oude Veiling in de Marktstraat. Samen met de gemeente en diverse maatschappelijke partners beoogt de Bibliotheek Amstelland in De Oude Veiling een centrale culturele en maatschappelijke huiskamer te realiseren, waar iedereen meedoet en waar inspiratie, ontplooiing en ontmoeting centraal staat. Dit in samenwerking met andere maatschappelijke partners. Om de publieksfunctie van alle organisaties te ondersteunen is het toevoegen van een horecafunctie in De Oude Veiling nadrukkelijk in beeld.

Om de beoogde culturele en maatschappelijke huiskamer in De Oude Veiling en een bij de bibliotheekvisie passende programmering te realiseren, is het van belang om een open verbinding te realiseren tussen de ruimte van de bibliotheek en De Oude Veiling. Het wordt dus weer 1 gebouw. De bezoekers kunnen zich bewegen in verschillende ruimten. Er zal ruimte ontstaan voor verbinding in de programmering en ontdekking en interactie, voor jong en oud.

Gezien het pand waarin de bibliotheek is gehuisvest en de interessante geschiedenis van De Oude Veiling wil de bibliotheek samen gaan werken met de Stichting Oud Aalsmeer en de Historische Tuin om in de programmering en collectie aandacht te gaan geven aan de lokale geschiedenis voor het gebouw, de eerste bloemenveiling in Aalsmeer. De bibliotheek wil ook een breder cultureel aanbod gaan presenteren, waaronder cursussen en lezingen op het gebied van taal, literatuur en mediawijsheid en de bibliotheek kan een centrale rol gaan innemen door de overkoepelende culturele programmering te regisseren. De nieuwe bibliotheek-huiskamer zal ruime(re) openingstijden krijgen.

De bieb is veelal (of zou moeten zijn) de poort tot de culturele sector binnen de gemeenschap. Een spil in het web waar allerlei initiatieven en organisaties rondom cultuur bij elkaar komen. Bibliotheek Amstelland gaat verder met het uitwerken van het gewenste toekomstperspectief, uiteraard in samenwerking met de gemeente en andere betrokken partners. Kern van de opdracht is: Het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving.

De visie ‘De bibliotheek van nu naar 2025′ is weliswaar goedgekeurd door het college, maar het laatste woord is aan de gemeenteraad. Wanneer de visie in vergadering besproken gaat worden, is nog niet bekend.