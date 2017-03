Bewoners Zijdelwaard kiezen nieuw kunstwerk

Uithoorn – Maandag jl hebben bewoners uit de wijk Zijdelwaard een nieuw kunstwerk gekozen voor in hun wijk. Drie jaar geleden werd het bronzen beeld ‘de Baadster’ gestolen en sindsdien is de plek leeg gebleven. Op initiatief van buurtbeheer Zijdelwaard en in samenwerking met de gemeente komt er nu weer een nieuw kunstwerk. Buurtbeheer had twee beeldhouwsters voorgesteld, mevrouw Lia van Vlugt en mevrouw Jonneke Kodde. Beide kregen de gelegenheid om een aantal beelden te presenteren die zouden passen op de locatie. Na de presentaties volgde er een stemming waarbij alle aanwezigen één beeld mochten kiezen. De meerderheid koos voor het beeld ‘Samen verder’ van beeldhouwster Jonneke Kodde. Om diefstal tegen te gaan is gekozen om de locatie te verplaatsen naar de vijver tegenover het gebouw De Hoeksteen. In overleg wordt bekeken wanneer het nieuwe kunstwerk wordt geplaatst.