Bewoner Hornweg betrapt inbreker

Aalsmeer – Om vijf uur in de vroege ochtend van maandag 20 februari is een inbreker op heterdaad betrapt door een bewoner van de Hornweg. De bewoner hoorde gerommel op het erf (nummers 100-150) en is een kijkje gaan nemen. Bij zijn auto trof hij een voor hem onbekende man aan. Hij heeft de man aangesproken, maar deze maakte zich snel uit de voeten. Hij is weggerend richting de N201.

Onderweg gooide de dief diverse spullen weg. Onder andere een tasje met sleutels en een hoesje van een zonnebril. Deze lagen in de auto, net als een fles wijn, een fles rum en een iPod. De drank en de iPod heeft de dief waarschijnlijk bij zich gehouden, deze zijn niet aangetroffen.

Mogelijk dacht de dief een goede ruil gemaakt te hebben. Op het erf trof de bewoner een aantal gereedschappen aan, die niet zijn eigendom zijn. Gedacht wordt dat deze uit een schuur iets verder op de Hornweg gestolen zijn en klaar waren gezet om mee te nemen. Het gaat om een bladblazer van het merk Florabest en een grasmaaier van het merk Topcraft. Wie mist deze machines? De eigenaar of eigenaren kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844.

De politie heeft direct een zoektocht opgezet, maar de inbreker is niet meer aangetroffen. Er loopt een onderzoek. Mogelijk zijn er bewoners op de Hornweg, die een verdacht persoon of meerdere personen hebben gezien afgelopen weekend. Zij worden eveneens verzocht contact op te nemen met de politie.