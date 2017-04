Bewondering voor Maartje Meijer

Aalsmeer – En opnieuw was het zaterdag ‘bandhoppen’, want in Bacchus verzorgde Maartje Meijer een optreden. De zangeres en pianiste oogstte met haar bandleden Tobias op contrabas en Joan op drums veel bewondering. Het publiek trakteerde na ieder nummer op een spontaan applaus. Speciale gast deze avond was saxofonist Maarten. Het concert in het knusse culturele café werd georganiseerd door de stichting KCA.

Aanstaande vrijdag 21 april opnieuw muziek in Bacchus. Het Aalsmeers Saxofoonkwartet brengt een ode aan de pianist en vele jaren organisator van het Pianogala, Jan Busstra. De aanvang is 21.00 uur en de toegang is gratis. Zaterdagavond 22 april wordt in het culturele café in de Gerberastraat een wijnproeverij georganiseerd. Open vanaf 20.30 uur.