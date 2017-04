Bevrijdingsvuur naar Kudelstaart

Aalsmeer – Elk jaar weer wordt in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen bij Hotel de Wereld het Nationale Bevrijdingsvuur ontstoken om ons eraan te blijven herinneren dat vrijheid kwetsbaar en kostbaar is. Meer dan 1.500 lopers uit zo’n 70 gemeenten verspreiden, als start van Bevrijdingsdag, het Bevrijdingsvuur en de vrijheidsboodschap over heel Nederland. Voor de derde keer op rij doet ook een loopgroep uit de gemeente Aalsmeer mee. Dit jaar bestaat het team uit 13 lopers, waaronder Hannah, een meisje van 8 jaar, en twee fietsers. Zij brengen ’s nachts hardlopend in estafettevorm het vuur van Wageningen naar Kudelstaart. Daar zal dit jaar de indrukwekkende Bevrijdingsvuurceremonie plaatsvinden. Iedereen is van harte welkom om deze kanjers op het Ad Verschurenplein bij het winkelcentrum welkom te heten en getuige te zijn van het ontsteken van het Bevrijdingsvuur. Een waar kippenvelmoment! Het programma ziet er op 5 mei als volgt uit:

Circa 10.50 uur: Vertrek laatste etappe vanaf de Proosdijhal Kudelstaart via herdenkingsmonument ‘De Propeller’ in het park aan de Schweitzerstraat naar het winkelcentrum en het Ad Verschurenplein bij Mijnsheerlyckheid. De estafettelopers zullen allemaal een fakkel dragen met het vuur dat ze in Wageningen hebben opgehaald. Ze worden begeleid met de opzwepende muziek van Salsa Drumband Bovenkerk.

Circa 11.00 uur: Aankomst van het team met het Aalsmeerse Bevrijdingsvuur op het Ad Verschurenplein in Kudelstaart, toespraak door locoburgemeester Ad Verburg en interviews met de estafettelopers, ontsteken van het Bevrijdingsvuur gevolgd door het zingen van het Wilhelmus, optreden Salsa Drumband Bovenkerk.

Circa 12.00 uur: Einde Bevrijdingsvuurceremonie. Het Bevrijdingsvuur zal tot ‘s avonds blijven branden op het Ad Verschurenplein. Meer informatie over alle activiteiten op Bevrijdingsdag 2017, zoals het Bevrijdingsconcert Yes, We Meet Again in het Crown Theater en de Vrijheidslezing met onderduiker Peter Hein in De Oude Veiling, is te vinden op www.4en5meiaalsmeer.nl.