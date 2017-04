Bevrijdingsconcert in Ontmoetingskerk

Rijsenhout – Evenals vorig jaar wordt op zaterdagavond 6 mei vanaf 20.00 uur een heerlijk Bevrijdingsconcert georganiseerd met medewerking van het koor Route 66 onder leiding van Rob van Dijk. Gerekend kan worden op een geweldige muzikale avond met het gemengde koor van zeventig leden. Nieuw in het programma is de meezingsessie van de bekende oude Engelse oorlogsliedjes, een zeer gevarieerd aanbod. Natuurlijk zijn er de gebruikelijke herkenbare nummers die bij deze tijd horen, zoals ‘Lily Marlene’, ‘The white cliffs of Dover’, en natuurlijk ‘We’ll meet again’. Na de pauze speelt Rob van Dijk op het mooie orgel ‘Rule Brittania’, een medley van Engelse klassiekers. Het repertoire van Route 66 reikt veel verder dan dat. De naam van het koor zegt natuurlijk al het een en ander: jeugdsentiment! En dat in de Ontmoetingskerk!

Voor de kosten hoeft u het niet te laten, die bedragen 10 euro per kaartje (prijs is inclusief één drankje), waarvoor een avond lang herkenbaar muzikaal genot wordt geboden. Kaarten zijn te bestellen door een email te sturen naar vrijheid@pknrijsenhout.nl, onder vermelding van naam, telefoon, en aantal kaartjes, via de inschrijflijst in de hal van de kerk, bel met 06-51535056 of koop kaarten voor aanvang van het concert in de hal van de kerk.