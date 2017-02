Uithoorn – Leven en werk van de beroemde architect Gerrit Rietveld stonden centraal bij de evenementen rond het vijftigjarig bestaan van het Uithoornse Rietveld-monument ‘De Hoeksteen’. De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) sluit daar nu in de kleinkunstsfeer op aan met de voorstelling ‘Bep, dochter van Rietveld’ op zondag 19 februari in de Thamerkerk. Aanvang is 14.30 uur.

De veelzijdige actrice, zangeres en cabaretière Audrey Bolder verzorgt dan een levendige theatervoorstelling waarin de geheimen van de familie Rietveld worden ontrafeld. De Utrechtse actrice staat in een intrigerende solovoorstelling op het podium van de SCAU. Met als onderwerp: hoe legitiem is het om offers te brengen om je doel te bereiken? Inspiratiebron voor Audrey Bolder is Elisabeth Eskes-Rietveld (Bep), schilderes en oudste dochter van architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld.

De schilderes heeft tot op hoge leeftijd gewerkt. Ze had een bewogen leven. Ook tijdens haar verblijf in kampen in het voormalig Nederlands Indië ging ze door met schilderen. Zo kon ze overleven. Bij Audrey Bolder rijst de vraag ten koste van wie of wat je kunstenaar mag zijn. Regie van de voorstelling heeft Titus Tiel Groenestege. De begeleidende muziek is gecomponeerd door Willem Friede.

Kaarten voor de voorstelling zijn te koop bij de boekhandels The Readshop in winkelcentrum Zijdelwaardplein, Bruna in winkelcentrum Amstelplein en, voor zover dan nog voorradig, op zondag 19 februari aan de zaal. Ze kosten 13 euro per stuk, voor jongeren onder de zestien jaar 7 euro. Zie ook www.scau.nl. Reserveren van kaarten kan via het secretariaat van de SCAU: secretariaat.scau@gmail.com.