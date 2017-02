Benefietavond voor drinkwater Nepal

Aalsmeer – Joke van der Zwaan, organisator van Nepal Benefiet Aalsmeer bezocht Nepal na de aardbeving. In april en mei 2015 werd Nepal getroffen door een vreselijke aardbeving. De opbrengst van de benefietconcerten met optredens van veel bandjes en een grote markt in de zomer dat jaar in N201 en de vele stortingen bracht totaal 12.500 euro op. Dit hele bedrag is toen besteed aan noodhulp. Er is inmiddels al aardig wat opgeknapt in de streken waar Joke dit jaar geweest is, maar er zijn nog erg veel plaatsen waar hulp hard nodig is. Helaas doet de regering niet altijd wat zij beloven op dit gebied. En toch blijven de Nepalezen opgewekt. Joke: “Het raakt mij steeds weer hoe de mensen die ik spreek in Nepal omgaan met tegenslagen, zelfs na zo’n vreselijke aardbeving heb ik toch weer heel veel vrolijke, positieve mensen ontmoet.”

Schoolprojecten Chepang Hills

Joke vertrok half oktober weer naar Nepal om de projecten te gaan bekijken die met de opbrengst van het benefietconcert in februari 2016 gesponsord zijn. Twee ingestorte schooltjes in de heuvels van Chepang Hills zouden worden wederopgebouwd. Eén ervan Latauli school, bezocht Joke het afgelopen jaar. “Het was een hele klim om er te komen, maar zeker de moeite waard. De school was bijna klaar en het ziet er nu al fantastisch uit. De leraren en kinderen zijn er erg op vooruit gegaan. Er is nu aardbevingsbestendig gebouwd, er zijn meer klaslokalen, dus minder kinderen in de klassen, en er is water! Met een warm en dankbaar gevoel namen wij afscheid van de directeur van de school en de kinderen. Na de meegenomen schriften, pennen en kleurplaten uitgedeeld te hebben zijn we aan de tocht terug naar beneden begonnen. Het was hartverwarmend en ik weet weer heel goed waarom wij samen dit werk doen. Het andere schooltje dat we gesteund hebben heet Supar en is nog in aanbouw. Hopelijk kan ik ook daar dit jaar heen om te bekijken. Het is de klim waard.”

Heel veel dank

Joke vervolgt: “We konden dit alles vorig jaar realiseren door weer een geweldige opbrengst van in totaal 8.000 euro bij het benefietconcert in The Beach met de band Supertribute, de sponsoring van OSA van 2.500 euro en de groepen 6 en 7 van Antoniusschool, die dit keer door het verkopen van stroopwafels 1.131 euro hadden opgehaald, dat ook weer verdubbeld werd door OSA. En tevens dankzij enkele mooie particuliere initiatieven, zoals onder andere de opbrengst van de verjaardag van Luci Beumer. Heel veel dank aan allen. De dankbaarheid van de mensen in Nepal die ik gesproken heb, is ook heel groot.”

Benefiet voor drinkwater

Op 13 mei wordt opnieuw een benefietconcert georganiseerd in The Beach voor drinkwater voor Nepal. Joke: “In verschillende van de bergdorpjes in Chepang Hills is nog geen water. Zelf ervaarde ik vooral na die barre voettocht, dat water in deze hitte en met het moeten afleggen van zulke grote afstanden te voet, enorm belangrijk is.

Wie er gaan optreden is nog een beetje een verrassing, maar de vaste bezoekers van de benefietavonden, kunnen al een beetje weten wat ze te wachten staat; in ieder geval een spetterende rockavond. Dus noteer alvast in de agenda.

Meer foto’s, filmpje en verslagen zijn te bekijken op de site: www.nepalbenefietaalsmeer.com. Ook kan de facebookpagina Nepal Benefiet Aalsmeer geliked worden om op de hoogte te blijven. Vragen? Mail naar nepalbenefiet@gmail.com