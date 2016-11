Benefietavond ‘Heart for Children’

Amstelland - Vrijdagavond 2 december is er weer een benefietavond in de tropische kas aan de Noorddammerweg 87. Voor de Stichting Heart for Children wordt een Hollandse avond georganiseerd. Het belooft een knallende avond te worden met volop Hollandse muziek, verzorgd door een dj en een hapje en een drankje.

Bovendien is er deze avond een primeur: Martijn presenteert en verkoopt er zijn eerste CD ‘Mag ik dan bij jou’, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de Stichting.

Doel van de avond is om geld in te zamelen voor studieboeken voor de Christelijke school, en tevens weeshuis, in Oeganda, waar inmiddels ruim 125 kinderen wonen en leren.

Dit project wordt mede ondersteund door de Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA). Er zijn nog enkele kaarten à 7,50 euro verkrijgbaar via 06-53647782. Aanvang is 19.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.heart4children.org