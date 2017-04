Benefiet voor water in Tilu’s dorp in Nepal

Aalsmeer – De eerste opbrengst voor water in Tilu’s dorp in Nepal is binnen. Een feest van drie vriendinnen die hun 60ste verjaardag vierden heeft voor water in het dorp van Tilu, Kaule in Chepang Hills, een bedrag opgebracht van 1511 euro. Er is verdubbeling bij OSA aangevraagd, dus al een fantastisch startbedrag worden van 3022 euro. Joke van der Zwaan van Nepal Benefiet Aalsmeer bedankt de vriendinnen van harte voor dit initiatief en prachtige resultaat.

Volleyballen en/of swingen

“Er is echter veel geld nodig (totaal 10.500 euro) om alle huishoudens en het schooltje in dit dorp van water te voorzien, want je kunt natuurlijk niet de ene bewoner wel en de andere geen water geven”, aldus Joke van der Zwaan. Daarom hierbij een extra oproep voor deelname aan het volleybaltoernooi en/of te komen swingen op 13 mei in The Beach.Inschrijven met een heel team (4 personen) of individueel kan voor 6 mei bij: Gerard Buskermolen via gm.buskermolen@gmail.com. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro (inclusief concert). Meer mag natuurlijk altijd. Bedrijven worden tevens uitgenodigd een veld te adopteren en/of met een team in te schrijven.

Alleen ‘s avonds het concert bezoeken kan natuurlijk ook. En dat het swingen wordt, kan niet missen met de alom bekende band de Hucksters. Deze sympathieke vijfmans coverband uit de omgeving van Aalsmeer behoeft geen nadere kennismaking meer. De band bestaat al vanaf 1993 en verzorgt al jaren optredens in café’s, feesttenten en zalen in heel Nederland. Iedereen weet al dat zij garant staan voor een avond heerlijke rockcovers. En TBF, Taek, Blank en Frank, bestaande uit zanger en bassist Rob Taekema, drummer Johannes Blanksma en gitarist Herman Frank, komt optreden. Deze drie doorgewinterde muzikanten brengen blues, classic rock tunes, oude soulklassiekers en groovy Jazz. Het trio weet van menig avond een swingend feest te maken. De feestavond begint 13 mei om 21.00 uur. Een bijdrage storten kan natuurlijk ook altijd. Er is bij OSA wederom verdubbeling aangevraagd. Informatie over de projecten en het concert bij Joke van der Zwaan via bootje25@kabelfoon.nl, bel 06-23861976 of kijk op www.nepalbenefietaalsmeer.com.