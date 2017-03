Belastingaangifte doen in de bieb

Aalsmeer – Mensen die hulp nodig hebben bij de digitale belastingaangifte of online toeslagen aanvragen, kunnen vanaf heden terecht in de Bibliotheek Amstelland, vestigingen Aalsmeer en Amstelveen. Voor mensen die thuis geen computer hebben en zelf aangifte willen doen, biedt de bibliotheek gratis computer- en internetgebruik. Ook is er de mogelijkheid om de belastingaangifte te printen. Deze faciliteiten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor wie geen lid is van de Bibliotheek.

Speciale werkplek

Er is een speciale, afgeschermde, computer beschikbaar om zelfstandig aan de slag te gaan. Bibliotheekmedewerkers kunnen algemene hulp verlenen bij problemen, bijvoorbeeld als de computer niet goed werkt. Niet bij belastingspecifieke vragen. Om gebruik te kunnen maken van deze werkplek melden bezoekers zich aan de balie van de bibliotheek. Hier ontvangen zij tegen inlevering van een borg (bijvoorbeeld biebkaart of ovchipkaart) een speciale belastingdienstpas. Hiermee kunnen zij inloggen op de speciaal ingerichte werkplek waarvan men, in principe, een uur gratis gebruik van kan maken.

Mocht de aangifte langer duren dan ondersteunt de Belastingdienst tussentijdse opslag. Er wordt dan niets op de werkplek zelf opgeslagen en de sessie kan op een later tijdstip vervolgd worden.

Financieel café

Voor specifieke hulp bij de aangifte of aanvraag kan men in Aalsmeer terecht bij het Financieel café van Vita Welzijn. Elke tweede woensdag van de maand in De Oude Veiling in de Marktstraat 19 van 9.30 tot 11.30 uur en elke derde dinsdag van de maand in de Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart van 12.30 tot 14.30 uur. Voor hulp bij het de basisgebruik van computer en internet, is er de gratis cursus Klik&Tik. Hierin leert men de basisvaardigheden: de computer opstarten, typen en een e-mail versturen. Tot slot de sociale media, zoals Facebook, Skype en WhatsApp.

Convenant

Deze dienstverlening vindt plaats in het kader van een convenant dat Koninklijke Bibliotheek (KB) en Belastingdienst in 2016 sloten. Hierin is vastgelegd dat de Belastingdienst 1,9 miljoen euro ter beschikking stelt om deze dienstverlening bij bibliotheken te faciliteren, waarmee een landelijke infrastructuur ontstaat. Het convenant berust op drie pijlers:

1. In de bibliotheken zijn voor burgers gratis computers met internetverbinding en printfaciliteiten beschikbaar om op een veilige manier zaken te doen met de overheid en de Belastingdienst.

2. De bibliotheken bieden alle burgers gratis cursussen digitale vaardigheden aan, zoals bijvoorbeeld Klik&Tik en Digisterker (omgaan met de e-overheid).

3. De bibliotheken faciliteren maatschappelijk dienstverleners, om gratis spreekuren voor hulp bij aangifte en toeslagen in de Bibliotheek te houden.

Ondersteuning

De Bibliotheek Amstelland ondersteunt mensen in haar werkgebied actief in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit gaat om activiteiten op het gebied van taal en lezen, en bijvoorbeeld rekenen, gezondheidsvaardigheden en de service op het gebied van de elektronische overheid, waaronder de belastingaangifte.