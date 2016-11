Bekende dief weer aangehouden

Aalsmeer - Op zondag 27 november om half elf in de avond hebben personeelsleden van een bedrijf aan de Hoge Dijk een bekende van de politie overmeesterd. De insluiper en dief was enkele maanden geleden (in juni) ook actief geweest in nagenoeg hetzelfde gebied in Aalsmeer. Het gaat om een 21 jarige Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man had zich laten insluiten in een caravanstalling en stal her en der gereedschappen en andere spullen uit schuren en bedrijfsruimten.

De man was door agenten ingesloten en heeft drie maanden in voorarrest gezeten. Tot de rechtszitting over twee weken werd hij in vrijheid gesteld. De 21 jarige lijkt weinig onder de indruk te zijn geweest van zijn arrestatie. Hij is direct weer in zijn oude patroon beland. In de caravanstalling hebben agenten, net als vorige keer bij het bedrijf aan de Aalsmeerderweg, diverse spullen gevonden. Een vijverpomp en een jerrycan zijn inmiddels retour bij de rechtmatige eigenaar. Ook is een telefoon aangetroffen. De politie verzoekt bedrijven achter aan de Hoge Dijk, Aalsmeerderweg en Oosteinderweg aangifte te doen bij vermissing van spullen. Mogelijk kunnen deze geretourneerd worden.

De jeugdige dief had van alles rond zijn slaapplek liggen. Hij zit inmiddels weer achter tralies. De rechter gaat zich binnenkort buigen over een mogelijke gevangenisstraf.

Foto: De aanhouding van de jeugdige insluiper en dief afgelopen juni.