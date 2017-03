Bedrijventoernooi bij FC Aalsmeer

Aalsmeer – Een evenement terug van weggeweest organiseert FC Aalsmeer bij voldoende belangstelling in juni. De voetbalvereniging wil het voorheen jaarlijkse bedrijventoernooi weer gaan houden op haar complex aan de Beethovenlaan. De bedoeling is dat de wedstrijden twee keer vijftien minuten duren en gespeeld worden op een half veld. Het spel is zeven tegen zeven.

De wedstrijden zullen plaatsvinden in de avonden van 9 en 16 juni vanaf 19.30 uur. De finalewedstrijden worden vervolgens gehouden op 23 juni en het toernooi wordt deze avond afgesloten met een gezellig feest.

Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.fcaalsmeer. Inlichtingen ook bij Joost Huismans en Sjaak Pannekoek.

Foto: www.kicksfotos.nl