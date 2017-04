Bedrijfsuitje KMPG met Zonnebloem

Aalsmeer – Op 7 april werd door de 100-jarige KMPG het ándere bedrijfsuitje georganiseerd. Hiervoor werden 50 Zonnebloem gasten uitgenodigd om een kijkje te nemen in Het Paleis op de Dam, Het Scheepvaartmuseum of het Amsterdam Museum. Om 13.00 uur arriveerden de gasten uit Aalsmeer en Amstelveen bij het Amsterdam Museum. De KPMG-ers stonden al klaar met de rolstoelen en zo kon men meteen aan de koffie met een heerlijk stukje appeltaart. Na deze versnapering werd er een bezoek gebracht aan de tentoonstelling ‘100 jaar Schiphol’. In deze tentoonstelling zijn allerlei bijzondere dingen te zien, zoals een vliegtuigmotor uit 1920 en een echte bom uit de Tweede Wereldoorlog. En spannende smokkelwaar, ontdekt door speurhonden. Maar er zijn ook historische stewardessenkostuums en designmeubels van Schiphol uit de jaren zestig. De Zonnebloem gasten uit Hoofddorp en Badhoevedorp kwamen rond 13.00 uur aan bij het Scheepvaartmuseum. Ook zij werden hartelijk ontvangen door de medewerkers van KPMG met koffie en appeltaart.

Daarna volgde de toer over de tentoonstelling ‘Drijfveer/100 jaar verzamelen’ waar de drijfveren worden belicht die ten grondslag liggen aan de opbouw van de museumcollectie en legt verhalen bloot van meer dan 350 nooit eerder vertoonde objecten. Het verliep allemaal heel goed. Zelfs het VOC schip De Amsterdam kon van binnen worden bekeken, want er was een lift aanwezig. Met een ervaring rijker werd de middag in beide musea afgesloten met een drankje en konden de gasten nog even lekker napraten. Rond 16 uur stonden de bussen weer te wachten en kwam er een einde aan deze geslaagde middag. En zo hadden weer een aantal Zonnebloem gasten een fijne middag.

Jaarlijkse loterij

De Zonnebloem wil zoveel meer mensen een plezierige middag bezorgen en vraagt dan ook uw aandacht voor de jaarlijkse loterij die vanaf 12 april van start gaat. Dit jaar met een fris nieuw prijzenpakket. Zonnebloemloten kosten twee euro per stuk. Belangstellenden kunnen die tot begin oktober kopen bij vrijwilligers of bestellen op www.zonnebloem.nl/loterij. Op maandag 9 oktober vindt de trekking van de loterij plaats. In de prijzenpot zitten, naast de hoofdprijs van 15.000 euro, meer dan 6.600 prijzen.

Er kan zoveel meer

De Zonnebloem vindt dat een lichamelijke beperking nooit een belemmering hoeft te zijn. Iedereen hoort volop van het leven te genieten. Daarom organiseert de vereniging al bijna zeventig jaar dagjes uit en aangepaste vakanties. Als kennispartner in toegankelijkheid werkt de Zonnebloem aan het toegankelijker maken van vrijetijdslocaties. Ook heeft de Zonnebloem zo’n 34 rolstoelhuurauto’s, verdeeld over Nederland. Die biedt huurders bewegingsvrijheid.