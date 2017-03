Basketballers U14 strijdend ten onder

Aalsmeer – Enigszins onderbezet begon het team U14 van Basketbal Vereniging Aalsmeer aan de wedstrijd tegen de Windmills uit Zaandam. Met slechts één wisselspeler tegen een team met vier wisselspelers is op voorhand lastig. Tegen het einde van de eerste periode kon de tegenstander bijna een vers team in positie brengen. Eindstand eerste periode: 16-8.

Het team uit Zaandam werd gecoacht door een uiterst enthousiaste coach met een stem als een scheepshoorn. Aan de andere kant van het IJ konden ze ‘m horen, op de tribune hielden de toeschouwers er een fluittoon in het gehoor aan over. Het sorteerde wel effect, de mannen uit Zaandam liepen met gemak uit. Tel daarbij op dat ze twee spelers hadden van uitzonderlijke lengte en het leek een gelopen race. Eindstand tweede periode: 34-16.

Ook in de derde periode zat het voor Aalsmeer niet mee. Veel, heel veel kansen, maar om onduidelijke redenen gingen de ballen er niet voldoende in. Het geluk kon kennelijk niet worden afgedwongen. Maar het moet gezegd de roeptoeter coach bleef met verve zijn team aanmoedigen en dat wierp toch z’n vruchten af. Eindstand derde periode: 44-28.

Ook in de vierde periode kon Aalsmeer het tij niet keren. De mannen van het Zaanse team waren te fris en met twee uitschieters qua lengte een maatje te groot. Toch was er geen moment dat het team uit Aalsmeer de vechtlust verloor. Ze geloofden dan wellicht niet in de overwinning, maar ze waren vastbesloten hun huid duur te verkopen. Eindstand: 64-42.