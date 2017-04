Basketbal: Mannen U18 kampioen!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 15 april reisde U18 van Basketbal Vereniging Aalsmeer naar de Apollohal in Amsterdam om de kampioenswedstrijd te spelen. De week ervoor hadden de Aalsmeerse basketballers in de Proosdijhal ‘Onze Gezellen’ uit Haarlem verslagen. Bij winst toen zouden ‘Onze Gezellen’ het kampioenschap hebben bereikt, getuige de spandoeken die ze hadden meegenomen, maar helaas voor hen waren de Mannen U18 van BV Aalsmeer te sterk. De wedstrijd tegen Apollo moest gewonnen worden, want bij gelijke stand of verlies zou Volendam er met de beker en bloemen vandoor gaan. Gelukkig wisten de mannen wat hen te doen stond: winnen.

De wedstrijd kwam maar niet op gang. Er werd belabberd geschoten, de verdediging liet steken vallen en het zag er niet uit. En al zeker niet als een kampioenswedstrijd. Het eerste kwart bleef steken op een stand van 13-14 in het voordeel van BVA en in het tweede kwart werd het al niet beter. Weliswaar scoorde Apollo in dat kwart slechts één keer tegen vier keer door BVA waardoor de stand kwam op 15-22 voor Aalsmeer. Reden voor coach Bram Buskermolen om de mannen in de rust op andere gedachten te brengen. Aan het begin van het tweede kwart leek het even beter te gaan en lukten meer doelkansen. Gelukkig kwam Aaron weer een beetje op stoom. Hij had in de vorige wedstrijden altijd geweldige scores gemaakt, maar die lukten deze wedstrijd zelden. Ook begonnen de andere jongens de basket weer te vinden. Apollo vocht eveneens voor wat ze waard waren, omdat zij in eigen huis nog niet hadden verloren.

BVA stond in het laatste kwart eerst nog 10 punten voor, maar die slonken snel. Op het juiste moment herpakten de jongens zich en brachten uiteindelijk de eindstand op 32-40 winst. Verdiend kampioen! De beker kregen de spelers uit handen van een vertegenwoordiger van de Basketbalbond en ze mochten bloemen van het bestuur in ontvangst nemen. Een geweldig mooi succes en motiverend voor het volgende seizoen.