Barbie evenement in Burgerveen

Burgerveen – Vanwege de grote successen van de voorgaande Barbie evenementen wordt er deze keer nog grootser uitgepakt en geheel in de sfeer van Halloween! Zondag 30 oktober a.s. zal een unieke gelegenheid zijn voor alle liefhebbers en verzamelaars van Barbie, haar familie en aanverwante artikelen om elkaar wederom te treffen en Halloween samen met Barbie en Ken te vieren. Ook Sindy, Action Man etc. zal tijdens dit evenement ruimschoots vertegenwoordigd zijn! Barbie en haar familie vormen als sinds 1959 voor vele liefhebbers van deze pop een gewild speel of collectors item. Kinderen creëren hun eigen “Barbie-wereld” en de volwassen verzamelaars doen dit op latere leeftijd nog eens dunnetjes over. Een pop die werkelijk tot ieders verbeelding spreekt. In de Verenigde Staten is ‘Barbie’ een rage in Nederland is de pop van Mattel de laatste jaren ook sterk in opkomst gekomen. En niet alleen bij de kinderen. Voor de volwassenen Barbie liefhebbers komt Mattel al jaren uit met verschillende series.

Op het evenement zal voor de verkoop een zeer uitgebreide collectie aanwezig zijn van de speciale collectors (verzamelaars) poppen, speelbarbies en speciale barbies welke alleen in het buitenland zijn verschenen. Maar ook kleding, accessoires, meubelen, koffertjes, boeken, oude barbies van vroeger (vintage), kleding uit de jaren zestig, zeventig en later. Ook zullen veel barbies tegen speciale goedkope actieprijzen worden aangeboden.

Tevens is er een zeer grote collectie aan Fleur, Sindy, Integrity, Monster High en Tyler Wentworth poppen aanwezig, alsmede bijbehorende meubelen, voertuigen, accessoires etc. Sommige van deze poppen zijn een duidelijke tegenhanger van Barbie en waren ook al in de jaren zeventig en tachtig zeer populair in Nederland.

Locatie: Dorpshuis Marijke, Oude Venneperweg 24, 2154 MG te Burgerveen. (centraal gelegen tussen Leiden, Schiphol, Hoofddorp en Nieuw-Vennep). De zaal is geopend voor publiek van 10.00 tot 16.00 uur. Entree is gratis.