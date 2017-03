Banengroei in regio Amstelland

Amstelland – In 2016 is het aantal banen in Noord-Holland gegroeid met 1,9 procent. Alle Noord-Hollandse regio’s profiteerden van de aantrekkende economie. De snelste groeiers zijn gemeente Amsterdam en de regio Amstelland-Meerlanden. Met name de Horeca zorgde in 2016 voor extra banen.

Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond: “Dit is heel goed nieuws. Het economisch herstel vertaalt zich nu ook naar extra banen. De werkgelegenheid in Noord-Holland bevindt zich weer op het niveau van voor de economische crisis.”

De banengroei in 2016 in de provincie Noord-Holland ligt met 1,9 procent beduidend hoger dan het landelijke cijfer van 1,1 procent. Dit blijkt uit cijfers van LISA, het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaalde arbeid wordt verricht. Nederland telde in 2016 circa 8,3 miljoen banen, Noord-Holland bijna 1,5 miljoen.

Jaarlijks onderzoek

Ook in 2017 verzamelt LISA per provincie werkgelegenheids-gegevens. Alle Noord-Hollandse ondernemers, van zzp’er tot multinational, ontvangen daarvoor in maart 2017 een enquête. De gegevens leveren belangrijke basisinformatie, die de provincie bijvoorbeeld zelf gebruikt om haar beleid op te baseren. De gegevens worden op de website van de provincie Noord-Holland gepubliceerd onder het kopje ‘Noord-Holland in Cijfers’.