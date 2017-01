Bandleden ‘Hobo’ bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer – Gisteren 27 januari een bezoek gebracht aan het Vrijdagavondcafe van Ron Leegwater op Radio Aalsmeer. Iedere week presenteert Ron vol enthousiasme dit twee uur durende radioprogramma met de ene keer Caroline of Kirsten als collega. Dit keer verleende Kirsten allerlei hand en spandiensten en presenteerde zij een korte uitagenda. De Akoestische Avonden in Bacchus kregen de volle aandacht.

Vrijdag was de eerste avond en vanavond, zaterdag 28 januari, gaan opnieuw diverse bands van zich laten horen. Zes om precies te zijn en een daarvan is de Hobo String Band in originele bezetting. Zo’n 7 tot 8 jaar heeft het vijftal niet meer met elkaar muziek gemaakt en speciaal voor de Akoestische Avonden zijn Dick Kuin, Leen Mulder, Rob Schadd, Wil Joore en Gerrit van Leeuwen de oefenruimte in gedoken.

Dick en Leen waren te gast bij Ron en vertelden over de band en wat zij zoal tijdens hun vele optredens (zo’n 20 tot 25 per maand!) in de succesjaren van de band hebben meegemaakt. Een heel gezellig uurtje waar ook nog eens twee nummers van de Hobo String Band te horen waren. De uitzending gemist? Alsnog gaan luisteren kan via ‘uitzending gemist’ op www.radioaalsmeer.nl. Het vrijdagavondcafe is iedere vrijdag tussen 21.00 en 23.00 uur te horen op Radio Aalsmeer.

De Akoestische Avond begint vanavond (zaterdag) om 21.00 uur in Bacchus in de Gerberastraat. Deur open vanaf 20.30 uur. Kom op tijd, vol is vol. De toegang is vijf euro per persoon. De Hobo String Band is als vierde band aan de beurt.

Toename aantal inbraken

Aan de telefoon kwam deze avond ook nog wijkagent Erik van den Brun, die vertelde over de toename van het aantal inbraken in Aalsmeer. Met name zijn dieven actief op de Oosteinderweg en Aalsmeerderweg (achterste gedeelte), maar ook in het Centrum zijn inwoners de dupe geworden van inbrekers. Dus, wees alert. Sluit alle deuren en ramen goed af, ook als u/jij even weggaat. En ziet u/jij verdachte personen? Bel direct 112.