Bandbrouwerij start weer in N201

Aalsmeer - De Bandbrouwerij is ondertussen aardig ingeburgerd in het Aalsmeerse muzieklandschap. Vanaf vrijdag 23 september zijn weer om de week de oefenruimtes in N201 de hele avond beschikbaar om muziek te maken met andere muzikanten; of je nu allang in een band speelt of nog niet, of een klassiek instrument speelt maar weleens iets wil doen samen met een rock- of popband; alles kan worden uitgeprobeerd bij de bandbrouwerij op vrijdagavond in N201 aan de Zwarteweg. Onder begeleiding van verschillende ervaren muzikanten, bandcoaches en muziekdocenten wordt er flink op los gejamd, gespeeld, geoefend net zo lang tot er optredens georganiseerd kunnen worden zowel in N201 als daarbuiten.

Je kunt je aanmelden op de Facebookpagina van De Bandbrouwerij. Hier kun je terecht voor informatie en al je vragen. De bandbrouwerij is van 20.30 tot 01.00 uur en daarbij is er van 20.30 tot 23.00 uur een bandcoach of muziekdocent aanwezig die je helpt met de akkoordenschema’s en tips om goed samen te spelen. Daarna is er nog 2 uurtjes vrij jammen waar alle aanwezigen aan mee kunnen doen, ook is de oefenruimte boven gratis beschikbaar voor de deelnemers en daar mag je doen wat je maar wil.

Belangrijkste is dat het gezellig is en dat iedereen speelervaring kan opdoen en andere muzikanten kan leren kennen. Als je eerst wil komen kijken hoe anderen het doen is dat ook prima: de bar is open, doe een drankje en kijk eerst de kat uit de boom, geen probleem. Zowel muzikanten als andere geïnteresseerden zijn altijd welkom om even langs te wippen.

De Bandbrouwerij is er voor alle muzikanten vanaf 15 jaar. Een maximumleeftijd is er niet, een beperking in genre in principe ook niet, maar het repertoire is wel gericht op popmuziek in de breedste zin. De bandbrouwerij is om de week, de data zijn uiteraard ook op de facebookpagina te vinden. Deelname is gratis.