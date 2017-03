Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 3 maart was het podium in N201 weer voor muzikanten van de Bandbrouwerij. Inmiddels is een best hechte club ontstaan met bezoek van gemiddeld 25 tot 30 heren en dames die graag met elkaar muziek willen maken. Er worden in verschillende samenstellingen nummers ingestudeerd en er is duidelijk progressie. En buiten dat dit natuurlijk de opzet van de Bandbrouwerij is, wachten optredens. Jawel, de Bandbrouwerij gaat op tournee. De Bandbrouwerij is gevraagd voor een aantal optredens. Op 27 mei in café Joppe en 17 juni tijdens het Flower Festival bij Galerie Sous-Terre. De komende weken gaan de organisatoren Sander en Bart kijken wie er allemaal mee willen doen en met welke nummers. Dit gaat natuurlijk uitgebreid gerepeteerd worden in N201, zodat iedereen vol vertrouwen in de ‘openbare’ schijnwerpers stapt.

De volgende Bandbrouwerij is vrijdag 17 maart in N201 aan de Zwarteweg en uiteraard blijven nieuwe muzikanten welkom. Wie weet wat deze vrijdag weer voor verrassing brengt. Afgelopen 3 maart was er een surprise optreden van de band Kurt Rosa. De presentatie van deze inmiddels ‘doorgewinterde’ muzikanten werd als leerzaam en leuk ervaren.