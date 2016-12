Bakfiets gestolen uit schuur

Aalsmeer – De bakfiets van de familie Clemens is op dinsdag 27 december (gisteren) gestolen. De fiets is tussen half twaalf en half vijf in de middag uit de schuur bij de woning in de Ophelialaan ontvreemd. De bakfiets is van het merk ‘t Mannetje en is voorzien van enkele opvallende stickers, waaronder een Delfsblauw theekopje op de voorzijde.

De familie baalt flink, want de fiets wordt intensief gebruikt en voor menig klusje ingezet. De bakfiets is niet alleen een prima boodschappenkar, er kan heel veel mee vervoerd worden, zo is inmiddels de ervaring (zie foto). De diefstal gezien of de bakfiets tegen gekomen? De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.