Badmintonnen bij Volant’90

Kudelstaart - Badmintonvereniging Volant ‘90 geeft gelegenheid aan de jeugd vanaf 10 jaar en senioren tot zolang zij het vermogen, de sport badminton te beoefenen. Het seizoen 2016 – 2017 is al weer enkele weken oud. Elke dinsdagavond spelen recreanten en competitiespelers met elkaar in de Proosdijhal te Kudelstaart. De jeugd wordt begeleid en getraind door meerdere enthousiaste senioren. Sinds vorig jaar is de wens van enkele jeugdleden om competitie te spelen in vervulling gegaan. Daarnaast doen ook enkele senioren mee aan de regionale competitie. De jongste jeugdleden (tot 12 jaar) spelen een uur en beginnen om 18.30 uur. Daarna spelen de jeugdleden vanaf 12 jaar een uur vanaf 19.30 uur. De jeugd-competitiespelers hebben tevens de gelegenheid om vanaf 20.30 uur samen te spelen met de senioren, waardoor ze op een speelse manier veel ervaring opdoen en alle oefenstof in praktijk kunnen brengen.

Nieuwe leden worden opgevangen en naar behoefte begeleid bij hun eerste oefeningen. Er is gelegenheid om, als men dat wil, zich onder begeleiding van ervaren spelers verder te bekwamen.

Volant ’90 biedt ook aan ouderen met of zonder badminton ervaring de mogelijkheid om te komen spelen. Deze groep mensen, de 55-plussers, speelt van 19.30 tot 20.30 uur. Volant ’90 is een goed geleide club met veel actieve leden die behulpzaam zijn bij veel activiteiten. Deze zijn veelal gericht op integratie van spelers van elk niveau. Vanzelfsprekend is iedereen vrij al dan niet mee te doen. Deelname aan competitie is dus niet verplicht.

Na afloop van de speelavond is er gelegenheid om met elkaar te genieten van alles wat de kantine in de Proosdijhal te bieden heeft. U/jij bent van harte uitgenodigd om dinsdagavond eens te komen kijken en als u/jij wilt te ervaren of het badmintonspel iets voor u/jou is. Raadpleeg voor meer informatie de website: www.volant90.nl