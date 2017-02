Valentijns Special bij Badaboom

Aalsmeer – Een heuse Valentijns Speciaal presenteert comedyclub Badaboom op dinsdag 14 februari. Er hangt ‘love in the air’ tussen de lachsalvo’s van de comedians in de club in Studio’s Aalsmeer. Op deze speciale dinsdagavond trakteert Badaboom een top line-up met onder andere Arie Koomen, Jennifer Evenhuis en Wilko Terwijn. De presentatie van deze speciale Valentijns Special is in handen van de vaste MC Menno Stam. De organisatie: “Comedy is toch een stuk leuker dan rozen of chocolade en dus bij uitstek geschikt voor een avondje uit tijdens Valentijnsdag.”

Badaboom is van 20.30 tot 22.30 uur in The Club van Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Kaarten zijn te koop via Ticketmaster.

Alvast noteren: Volgende comedyclubavond is op 16 maart