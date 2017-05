Ieder weekend iets te doen in Bacchus

Aalsmeer – Ieder weekend is er wel iets te doen in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Zij boeken de bands, huren de films, zorgen voor de barbezetting tijdens doe-avonden, doen de inkoop, etc. Een compliment waard, want zonder vrijwilligers geen Bacchus. Overigens kunnen de heren en dames best wat collega’s gebruiken. Vrijwilliger bij Bacchus iets voor jou/u? Kijk voor meer informatie op www.cultureelcafebacchus.nl.

Aanstaande zaterdag 6 mei trakteert Bacchus op een filmavond. De film begint om 21.00 uur, open vanaf 20.30 uur. En zaterdag 13 mei presenteert KCA hier jazz met Yaşam Hancılar.

Yasam Hancılar Band

De jonge Turkse zanger Yasam Hancılar is een toegewijde en gepassioneerde artiest met een bijzondere achtergrond. Hij werd in Istanbul opgeleid als ingenieur en was daarna als zodanig werkzaam. Pas relatief laat in zijn leven won de passie voor muziek – en met name de jazz. In 2007 richtte hij in Istanbul zijn eerste band op, de Jazzmates, en dat was tevens het begin van gloedvolle muzikale tournees. Yasam is afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam en toert intensief met zijn band in Nederland en Turkije. Aanvang volgende week zaterdag 13 mei om 21.30 uur.

Ook alvast noteren: Zaterdag 20 mei Pop, westcoast en country van de band Gigs in Bacchus.