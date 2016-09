Winnaars blij met awards botenshow

Aalsmeer - De stoet verlichte boten bij Vuur en Licht op het Water was dit jaar langer dan ooit. De concurrentie voor de winnaars van de Vuur en Licht Awards 2016 was dan ook groot. Als een lang gekleurd lint voeren de boten door de Ringvaart. In de tuin van het Zorgcentrum Aelsmeer werden alle boten deskundig beoordeeld door de jury, bestaande uit Ilse Keessen, Annelie Tas-Klein Sprokkelhorst, meneer Janus Sparnaaij en Mathijs van Gaalen.

Wereldbol en skeletten

Bij de kleinere boten ging de Vuur en Licht Award naar Ron Weij. De verlichte wereldbol maakte in combinatie met de verlichte skeletten de meeste indruk op de jury. Ron: “Wij hadden dit zelf niet verwacht. En dan ben je eigenlijk nog blijer met zo’n prijs. Toen ik de foto van onze boot zondagavond op Facebook gezien had, dacht ik, nou moet ik toch maar even bellen.” Ron en zijn maten zijn vastbesloten volgend jaar weer mee te doen.

Award voor stoomtrein

Bij de grote boten ging de Vuur en Licht Award naar Remco Maarsen en team. Net als vorig jaar en het jaar daarvoor. Remco’s eerste reactie nadat hij gezien had dat ze met hun stoomtrein opnieuw gewonnen hadden: “Ik dacht dat de organisatie van Vuur en Licht op het Water ons nou dit jaar niet weer als winnaar wilden hebben. Maar de jury heeft ons toch weer gekozen.” Juryvoorzitter Mathijs van Gaalen haalde tijdens de prijsuitreiking in de Zotte Wilg aan dat het besluit om de stoomtrein aan te wijzen als winnaar bij de grote boten, unaniem genomen werd. Hij prees de kwaliteit van de verlichte boten in het algemeen. De stoomtrein stak er echt boven uit. Het is niet eenvoudig om ieder jaar weer met goede ideeën te komen voor de verlichte boten, maar Remco en zijn vrienden zijn daar dus opnieuw in geslaagd: “We proberen het ieder jaar weer ietsje beter te doen.” In de aanloop naar Vuur en Licht op het Water toe was er al vroeg discussie over de hoogte van de boot. In voorgaande jaren kon de boot ’s nachts niet terug naar de Oosteinderweg varen, omdat de Aalsmeerderbrug dan niet meer bemand is en dus dicht bleef. Er restte toen geen andere keuze dan de boot bij de Helling voor een groot deel af te breken, om alsnog onder de brug door te kunnen varen.

Paar keer open

Op verzoek van de organisatie van het evenement had de Provincie Noord-Holland dit jaar geregeld dat de brug rond één uur ’s nachts nog een paar keer open ging en hiervoor was veel waardering. De organisatie deed bij monde van Ap Eigenhuis de toezegging volgend jaar eenzelfde verzoek aan de provincie te zullen doen.

Foto: Juryvoorzitter Mathijs van Gaalen temidden van de trotse winnaars. Links het team Remco Maarsen met Remco op de voorgrond, rechts het team Ron Weij met Ron zelf helemaal rechts.